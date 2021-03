Sulla fascia sinistra pare ci sia qualche problema in casa Juventus, con Alex Sandro prossimo ai saluti, arriva un altro sostituto dal Porto

L’uscita di scena in Champions League contro il Porto di martedì sera preoccupa non poco la Juventus, soprattutto in vista della prossima stagione, in cui non si potrà continuare a fallire l’obiettivo. Per rinforzare e rendere più competitiva la squadra serve però mettere mano al portafoglio e investire nel calciomercato estivo. E sono questi i programmi della dirigenza bianconera, che sta pensando a un sostituto per la fascia sinistra, dato l’addio quasi certo di Alex Sandro a giugno.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro saluta | Il sostituto arriva dal Porto

Come si dice? Se non puoi batterli, usciti a loro, giusto? Come era successo due anni fa con Matthijs de Ligt, che con il suo Ajax aveva contribuito all’eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League, i bianconeri stanno tentando di fare una mossa simile con un altro giocatore. Stavolta, ovviamente, si andrà a pescare nel Porto, che proprio martedì sera, all’Allianz Stadium, ha costretto la squadra di mister Andrea Pirlo a salutare la competizione di maggior prestigio in Europa.

Ma per arrivare un nuovo giocatore, c’è bisogno che ne parta uno vecchio. Il sacrificabile, arrivato anche lui dalla squadra lusitana, è Alex Sandro, che non sta facendo troppo bene quest’anno con la maglia della Vecchia Signora. Il sostituto ideale sarebbe Zaidu Sanusi. Classe 1997, nigeriano, in scadenza con il Porto nel giugno del 2025, il terzino sinistro ha fatto girare la testa a Cuadrado nel primo tempo della partita degli ottavi.

Il suo prezzo, intanto, lievita. Giunto durante la finestra estiva del calciomercato dal Santa Clara, il terzino è costato 4 milioni di euro. Ma per poterlo strappare alla concorrenza, ora come ora, serve molto di più. Si sa, fare affari con la squadra di Sergio Conceiçao può essere un investimento, ma non è mai una trattativa a buon mercato: al momento, infatti, servono 20 milioni di euro per portare via l’esterno da Oporto.

La Juventus ci pensa. E poi farà la sua mossa.