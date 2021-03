Il noto giornalista e tifoso juventino Massimo Giletti ha rilasciato alcune dichiarazioni, mettendo nel mirino della critica uno degli ultimi acquisti di Paratici

Massimo Giletti non ci sta. Il giornalista e grande tifoso della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dall’account Twitter ‘Tutti Convocati”. Nel mirino di Giletti uno degli ultimi acquisti della Juventus che non sta brillando agli ordini di Pirlo: Dejan Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, che stoccata: “Troppe amicizie, manca Marotta!”

LEGGI ANCHE >>>Juventus, confronto post gara | Futuro di Pirlo in bilico

Calciomercato Juventus, Kulusevski sotto accusa

Il noto giornalista si è scagliato sulla scelta della società torinese di puntare sull’allora trequartista che, a Parma, aveva stupito tutti. “Gasperini disse che non prendeva Kulusevski perchè non riusciva a collocarlo. Queste parole fanno riflettere”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La riflessione di Giletti riguardo alla scelta dell’Atalanta, proprietaria del cartellino, di non puntare sullo svedese dando il via alla cessione alla Juventus. “Giletti ha poi chiuso: “Si è speso tanto per lui, si poteva prendere Haaland”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, duello per il ritorno | C’è il sorpasso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il big è stufo: addio vicino | 30 milioni!