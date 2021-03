Si lavora già ai prossimi colpi di calciomercato, con una vecchia conoscenza della Serie A che potrebbe fare ritorno: è duello tra Juventus e Inter

Un duello sul campo che potrebbe spostarsi tra pochi mese in sede di calciomercato. L’estate di Juventus e Inter sarà caldissima, con diversi obiettivi condivisi per rinforzare le rose a disposizione di Pirlo e Conte. In tal senso, c’è il sorpasso per il giocatore pronto a lasciare la Premier League: i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, colpo dal Chelsea: sorpasso!

La direttrice esecutiva del Chelsea Marina Granovskaia ha sparato alto, da due stagioni a questa parte, per la cessione di Emerson Palmieri. L’ex romanista è da tempo un obiettivo di Juventus ed Inter che, tuttavia, non sono mai riuscite a riportarlo in Italia. La prossima sessione di calciomercato, però, potrebbe essere quella giusta.

Il 26enne italo-brasiliano sta trovando pochissimo spazio a Londra (13 presenze e 778′) e la scadenza fissata al giugno 2022 abbasserà, inoltre, il costo del cartellino. In questo momento è la Juventus la squadra favorita per la firma di Emerson Palmieri, con l’Inter sorpassata ed in seconda fila.

La società bianconera vuole rinforzare la corsia mancina dove Alex Sandro ha fatto fatica durante l’attuale stagione. Per il terzino del Chelsea serviranno 12-15 milioni: Paratici alla finestra.