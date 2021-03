Il ko contro il Benevento sullo sfondo ma in casa Juventus si lavora già ai prossimi colpi di calciomercato: svolta in arrivo per un big che piace ai dirigenti bianconeri

La batosta contro il Benevento allontana, forse irrimediabilmente, la Juventus dalla corsa scudetto, con la società bianconera che sta già valutando le prossime mosse di calciomercato. In tal senso, uno dei big accostati per lungo tempo alla ‘Vecchia Signora’ sembrerebbe deciso a cambiare aria durante la prossima estate. Spunta la concorrenza dalla Spagna: cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, irrompe il Milan | Super colpo: Juventus spiazzata

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Benevento, parla Paratici: “Prova non all’altezza” | Annunci su Ronaldo e Pirlo

Calciomercato Juventus, stella in attacco: spunta il Barcellona

Nonostante la crisi i top club europei si muovono già per scovare i rinforzi ideali da acquistare durante il mercato estivo. Tra questi vi è il Barcellona di Laporta, con il neo presidente deciso a rilanciare il progetto blaugrana con almeno un grande colpo in attacco. Secondo ‘Don Balon’, se da un lato piace e non poco Aguero (le condizioni fisiche dell’argentino lasciano perplessi) dall’altro il possibile piano B porterebbe ad un vecchio obiettivo di Paratici.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta di Alexandre Lacazette, in scadenza nel 2022 con l’Arsenal e deciso ad andare via per giocare con continuità. Il francese potrebbe quindi essere ceduto per circa 30 milioni, con un ingaggio che attualmente pesa non poco sulle casse dei ‘Gunners’ (6 milioni annui).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus esclusa definitivamente | Sta per firmare

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare in chiusura | C’è lo sconto!

Situazione dunque in divenire con il Barcellona che osserva interessato il futuro della punta 29enne, da tempo sul taccuino di Juventus e Atletico Madrid.