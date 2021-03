Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina a partire dalla prossima stagione: spunta la suggestiva pista a sorpresa per l’ex allenatore della Juventus

Un legame contrattuale con la Juventus ancora fino al 30 giugno 2022 ma per Sarri, la prossima stagione, potrebbe essere quella giusta per il ritorno in panchina. L’ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea è infatti il grande sogno di un club di Serie A: ecco il possibile scenario.

Calciomercato, sogno Sarri: sorpresa in Serie A

Non è un mistero che Maurizio Sarri sia, tutt’oggi, uno degli allenatori più chiacchierati e ambiti nel panorama europeo. Ecco che per l’allenatore campano potrebbe aprirsi la strada verso la Capitale. A sognare Sarri sarebbe la Lazio che, in caso di mancato rinnovo di Simone Inzaghi (in scadenza a giugno) punterebbe tutto sul tecnico 62enne nel prossimo calciomercato estivo.

Il club di Lotito sogna dunque il possibile approdo di Sarri alla guida della squadra biancoceleste, nell’eventualità che i rapporti con Simone Inzaghi terminino a fine stagione. Situazione quindi in divenire, per Sarri il ritorno in panchina appare sempre più vicino: la Lazio può puntare sull’ex Juventus.

