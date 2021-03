La Juventus vuole modificare il proprio centrocampo e pensa allo scambio in Serie A: nuova proposta per il Milan

È tutt’altro che una stagione semplice quella che sta vivendo la Juventus, che occupa attualmente la terza posizione in classifica in Serie A e vuole provare la scalata negli ultimi mesi per raddrizzare il proprio cammino. I bianconeri infatti hanno collezionato troppi passi falsi e per questo si è creato un gap notevole con l’Inter, che occupa la vetta ed è distante ben dieci punti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sassuolo, spunta il rischio rinvio | La situazione

I bianconeri hanno fallito in Champions League ma vogliono almeno assicurarsi le competizioni nazionali. La Supercoppa Italiana è già stata conquistata battendo il Napoli per 2-0, per lo scudetto serve quasi un’impresa mentre in Coppa Italia si attende la finale di metà maggio contro l’Atalanta dopo aver eliminato l’Inter in semifinale. Tra due mesi poi si potranno tirare le somme e valutare nel dettaglio la prima esperienza di Pirlo da allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus come Morata | La suggestione

Calciomercato Juventus, si insiste per Kessie: sul piatto c’è Bentancur

La società dunque continua a monitorare la situazione per valutare eventuali mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Delle modifiche potrebbero essere apportate soprattutto a centrocampo, che sembra essere il reparto più in difficoltà in questa stagione. In questi anni sono stati ceduti diversi elementi importanti e non sono mai stati rimpiazzati a dovere, per questo potrebbero esserci presto nuove operazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pericolo Morata | Il piano bianconero

La Juventus sembrerebbe intenzionata a non mollare Franck Kessie e sarebbe pronta a effettuare un nuovo assalto al Milan. Sul piatto potrebbe esserci Rodrigo Bentancur per uno scambio alla pari, visto che entrambi hanno una valutazione di circa 50 milioni di euro. Bisogna però convincere i rossoneri, che vorrebbero resistere e provare a trattenere l’ivoriano: si lavora infatti per il rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2022.