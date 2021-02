Il giornalista sportivo rivela un’indiscrezione importante per la prossima stagione: né Milan né Inter, andrà in Premier League

Il calciomercato è sempre imprevedibile, ed anche per la prossima stagione gli scenari che si aprono sono diversi. Infatti i club di Serie A stanno iniziando sin da ora a progettare il futuro, nonostante manchi ancora molto alla fine della stagione. In particolare in questo periodo si continua a parlare del futuro di Maurizio Sarri, che da quando ha lasciato la Juventus è rimasto senza squadra, ed ora sono diversi i club a corteggiarlo. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi rivela quale potrebbe potrebbe essere il suo futuro, che potrebbe intrecciarsi con Inter o Milan. Rivelata la vera destinazione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Napoli, esonero Gattuso: c’è l’indizio | Ultima chiamata

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo ‘galactico’ in attacco | Retroscena sull’ingaggio!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Conte | L’erede è un big

Calciomercato Inter e Milan, Pistocchi rivela: “Andrà in Premier League”

Le panchine delle squadre di Serie A potrebbero subire una rivoluzione nella prossima stagione. Ad essere ancora liberi sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, che continuano ad essere corteggiatissimi da diversi club italiani e non solo. Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi in diretta ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’ rivela quale sarà il futuro del tecnico di Figline affermando prima: “Le probabilità di vedere Maurizio Sarri all’Inter con la nuova proprietà sono pari a zero. In Italia lui andrebbe solo all’Inter o al Milan”.

Poi rivela la prossima destinazione: “Da quello che so lui vuole tornare ad allenare in Inghilterra. Preferisce la Premier League per il pubblico, l’ambiente e gli stadi”. Infine le parole su Massimiliano Allegri ed un ritorno alla Juventus: “Perché i bianconeri non lo riprendono? gli uomini ricchi non ammettono di aver sbagliato”. Dichiarazioni che danno importanti indicazioni per il futuro di Maurizio Sarri, corteggiato anche da Napoli, Fiorentina e Roma, ma che potrebbe nuovamente lasciare l’Italia per la Premier League.