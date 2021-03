Il tecnico Luciano Spalletti va a caccia di una nuova squadra e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia: la nuova ipotesi

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo il Napoli fino a questo momento. I partenopei sono partiti con l’obiettivo di sorprendere e andare a caccia di un titolo, ma ormai in quasi tutte le competizioni sono arrivati dei fallimenti. I partenopei infatti non riusciti a conquistare la Supercoppa Italiana contro la Juventus perdendo per 2-0 ma non e l’unico risultato deludente.

I partenopei infatti sono stati sconfitti anche in Coppa Italia dall’Atalanta in semifinale e poi dal Granada ai sedicesimi di finale di Europa League. Ora l’unico obiettivo alla portata per la compagine allenata da mister Gattuso è quello del quarto posto, che è occupato dalla stessa Atalanta ma attualmente è distante soltanto un punto: sicuramente un vantaggio recuperabile visto che è stata disputata una gara in meno da Insigne e compagni fino a questo momento.

Calciomercato, idea Spalletti per il Porto: niente Serie A

La società del Napoli inizia a pensare al futuro visto che l’annata non sembra andare nel migliore dei modi. Gli azzurri infatti potrebbero pensare anche di cambiare allenatore dopo quasi due anni con Gennaro Gattuso. In ogni caso però il suo successore non dovrebbe essere Luciano Spalletti, anche se resta uno dei nomi più importanti ancora libero.

L’ex Inter e Roma infatti potrebbe essere un’idea per una delle squadre già qualificate ai quarti di finale di Champions League. Stiamo parlando del Porto, che ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale ma in estate non è da escludere l’addio di Sergio Coinceicao. Proprio per questo potrebbe esserci l’obiettivo Spalletti, con il tecnico che potrebbe vivere una nuova esperienza lontano dalla Serie A.

Spalletti ha già vissuto delle avventure all’estero in passato e questa potrebbe essere importante per rilanciarsi.