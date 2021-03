Francesco Ferrari spegne il sogno del Napoli per Sarri che sembra destinato alla Premier League

Sono tanti i dubbi che circondano il futuro di Maurizio Sarri, dalla Serie A alla Premier League. In merito all’ex tecnico di Juventus e Napoli si è espresso l’amico ed ex collaboratore Francesco Ferrari nel corso della trasmissione Tiki Taka: “Non credo che Sarri tornerà al Napoli, credo che sia destinato all’estero2. La conferma è arrivata anche dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che è entrato in contatto col tecnico toscano e ha sottolineato tutta la voglia di Sarri di tornare ad allenare.

Sarri sembra sempre più vicino alla Premier League e lo scenario più probabile potrebbe essere quello di un derby londinese tra Arsenal e Tottenham. Lui a Londra ha già allenato il Chelsea, trionfando in Europa League e lasciando un buon ricordo. Per lui potrebbe essere un’occasione importante per la sua carriera. L’Arsenal vive un brutto momento con Arteta e Mourinho fatica a far spiccare il volo agli Spurs.

Calciomercato, Sarri verso la Premier | Derby di Londra

Diversi club in Serie A avevano pensato a Sarri, uno di questi è la Fiorentina che sognava la suggestione per la prossima stagione, l’altro è proprio il Napoli che sogna un romantico ritorno dell’allenatore che li ha fatti arrivare a sfiorare lo scudetto. Il sogno dei partenopei è sempre più distante e l’Inghilterra sembra essere la destinazione più concreta, vedremo se quale delle due sponde di Londra.