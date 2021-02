Il Paris Saint-Germain chiede 200 milioni per il campione Mbappé, autore di una tripletta ieri in Champions contro il Barcellona. Chi si prenderà il francese? Alla finestra Real Madrid, Juventus, Liverpool e Manchester City

È senza ombra di dubbio Kylian Mbappé il nome del futuro. L’attaccante francese, classe ’98, del Paris Saint-Germain, con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, potrebbe essere il fulcro del calciomercato estivo, con molte squadre pronte a piombare su di lui. I parigini, intanto, fissano il prezzo.

Calciomercato, Mbappé vale 200 milioni | Dove andrà

La tripletta di ieri al Camp Nou contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champios League, corredata da una prestazione maiuscola, ha fatto lievitare il già alto costo del cartellino di Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, vicino al Psg, per poterlo portare via da Parigi servirebbero 200 milioni di euro contro i 150 che tutti si aspettavano prima.

L’attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, arrivato nel 2017 per una cifra record (si parla di 145 milioni di euro più 35 milioni di bonus) è in scadenza al giugno del 2022, ma sarà sicuramente l’uomo della prossima finestra di calciomercato. Il Real Madrid, come anche il Liverpool, non hanno mai fatto mistero del proprio interesse nei confronti del classe ’98, ma per averlo devono fare davvero un investimento di grande portata. Così come anche la Juventus e il Manchester City, gli altri due club innamorati della stella francese.

Sempre secondo il quotidiano d’oltrealpe, il rinnovo del contratto è in stallo soprattutto per le cifre richieste da Mbappé, che vorrebbe almeno 30 milioni a stagione, contro i quasi 23 milioni lordi che guadagna ora dal Psg.

L’investimento, per poterlo strappare al club degli sceicchi in estate, sarebbe quindi doppio: da una parte i 200 milioni del cartellino, dall’altra lo stipendio. In un momento di crisi come quello che stanno attraversando tutte le società di calcio (e non), è quasi un’utopia riuscire a portarlo via da Parigi, ancor più perché dalla prossima stagione il talento campione del mondo del 2018 sarebbe un quasi sicuro parametro zero. Meglio aspettare, dunque.