Alle ore 21, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia ospita il Borussia Dortmund. Una gara ricca di talenti che potrebbero interessare anche alle big di Serie A

Calcio d’inizio alle ore 21 per Siviglia-Borussia Dortmund, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’altra sfida della serata sarà invece Porto-Juventus per completare una prima settimana di ottavi iniziati ieri col botto dopo la tripletta di Mbappe a Barcellona. Il Camp Nou è stata la vetrina perfetta per il talento cristallino del numero 7 del PSG, mentre il Ramón Sánchez-Pizjuán si candida a mettere in risalto tanti altri calciatori interessanti nella sfida sull’asse Spagna-Germania tra biancorossi e gialloneri di stasera. Diversi i calciatori degni di attenzione e che tra passato e futuro sono stato già o potrebbero essere presto accostati alle big di Serie A. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Kean | Quanti rimpianti sul mercato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura totale a Barcellona | Che sfida con l’Inter

Calciomercato Serie A, i talenti di Siviglia-Dortmund: da Haaland a Koundè

Dal Milan alla Juventus, passando anche per l’Inter. Sono tanti i talenti di Siviglia-Borussia Dortmund che in un modo o nell’altro potrebbero interessare anche alle big italiane. Le due stelle più luminose sono entrambe del BVB e si tratta Jadon Sancho e Erling Haaland, centravanti norvegese che non ha bisogno di presentazioni e che piace ad ogni big d’Europa. In Italia l’ex Salisburgo ha attirato soprattutto le mire della Juventus che però difficilmente potrà battere la concorrenza di club come il Real Madrid alla luce della situazione economica attuale. Molto quotato anche Sancho che ha messo già insieme 9 reti e 13 assist tra coppe e campionato, attirando su di se le mire dei top club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio super | Assalto in Francia per il big

Il giovanissimo Moukoko è tra le sorprese più precoci del Dortmund, mentre calano le quotazioni calciatori come Guerreiro, spesso accostato alla Serie A, e Brandt. Interessante Dahoud ma la stellina da tenere d’occhio è Giovanni Reyna, centrocampista offensivo classe 2002. Meunier rappresenta invece l’usato garantito.

Occhi puntati sulla difesa in casa Siviglia dove oltre a Diego Carlos, accostato in passato anche alla Juventus, le attenzioni sono tutte per Koundè, polivalente difensore francese che sta vivendo un’annata straordinaria. Rapido, forte fisicamente e bravo nell’anticipo, il centrale del Siviglia potrebbe far comodo ad ogni big tra cui ancora una volta la stessa Juve. Acuna è stato accostato negli anni scorsi a Inter, Roma e Lazio, mentre in attacco spiccano gli ex milanisti Suso e Ocampos (ora infortunato), oltre al neo arrivato Alejandro Gomez, fresco di rottura con l’Atalanta.