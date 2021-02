Calciomercato Inter, Conte può dire addio | Intrigo con Mourinho

L’Inter è nel pieno della stagione, ma un clamoroso scenario per la panchina potrebbe coinvolgere José Mourinho e Antonio Conte. Di seguito le ultime novità a riguardo

L’Inter è alle porte del derby contro il Milan che potrebbe indirizzare in maniera importante le gerarchie in ottica Scudetto. Intanto i nerazzurri si godono la testa della classifica conquistata dopo la vittoria con la Lazio con la chiara intenzione di restare in vetta fino in fondo, c’entrando l’obiettivo stagionale richiesto ad Antonio Conte. Proprio il tecnico, però, potrebbe essere al centro di un nuovo scenario per il suo futuro.

Conte è continuamente accostato ad un addio all’Inter e nonostante i recenti risultati in campionato siano positivi, attenzione al possibile scenario che vedrebbe l’allenatore lontano dai nerazzurri. In particolare, si potrebbe prefigurare un ritorno in Premier League, dove il tecnico ha già fatto molto bene alla guida del Chelsea, conquistando il titolo. Un intreccio che potrebbe riguardare anche un grande ex nerazzurro: stiamo parlando di José Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba in diretta | “Allegri più Eriksen”

Calciomercato Inter, l’addio di Mourinho spiana la strada per Conte: i dettagli

Dopo un primo periodo positivo, infatti, l’esperienza di José Mourinho sulla panchina del Tottenham non sta affatto decollando. Continuano a moltiplicarsi le voci su un possibile addio del portoghese agli Spurs. In caso di mancato approdo in Champions League, Daniel Levy potrebbe concretizzare l’ennesima rivoluzione e puntare un nuovo tecnico. Tra le idee sul tavolo degli inglese potrebbe esserci anche Antonio Conte, come riporta ‘Inter Live’. La volontà della famiglia del tecnico potrebbe propendere per quest’ipotesi, considerando che sono stati molto bene in Gran Bretagna.

L’addio di Mourinho, però, non è così semplice da realizzare. Secondo quanto riporta ‘The Athletic’, infatti, gli Spurs sarebbero costretti a pagare 35 milioni di sterline se licenziassero il tecnico. Il contratto del portoghese scadrà, infatti, nel 2023 e non ha opzioni d’uscita per nessuna delle due parti. Attualmente Mourinho guadagna inoltre 15 milioni di sterline l’anno.

Levy in ogni caso non ha intenzione di prendere una decisione emotiva e valuta bene per il termine della stagione. Antonio Conte, inoltre, non è l’unico nome per la panchina. Tra le idee della dirigenza restano vive, infatti, come riporta ‘Eurosport’ anche le ipotesi che porterebbero a Julian Nagelsmann e Brendan Rodgers.