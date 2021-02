Juventus, non solo Kean | Quanti rimpianti sul mercato!

Kean protagonista anche in Champions col PSG, Coman ha già deciso una finale: tutti i rimpianti della Juventus sul calciomercato

Sprofonda ancora il Barcellona di Messi sotto i colpi di Mbappé e del suo PSG. Tra i protagonisti del poker parigino al ‘Camp Nou’ ci sono anche tre italiani: Verratti, che ha servito un assist al bacio per il primo gol della stella francese, Florenzi, autore del cross che ha portato al primo vantaggio ospite, e infine Kean. L’attaccante classe 2000 ha chiuso definitivamente la partita con il gol del momentaneo 3-1 e si sta meritando a suon di gol e ottime prestazioni la conferma al fianco di Mbappé, Neymar e compagni. L’ex Juventus è solo l’ultimo dei rimpianti bianconeri in sede di calciomercato: da Kean e Coman a Emre Can e Cancelo, ecco tutti gli ex Juve che si stanno facendo rimpiangere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici non cambia idea | “Nessun interesse”

LEGGI ANCHE >>> Juve, Dybala non è ancora pronto | Tempi molto più lunghi del previsto: i dettagli

Calciomercato Juventus, da Coman a Cancelo: tutti i rimpianti bianconeri!

Dopo la difficile stagione con la maglia dell’Everton, Kean sta mettendo in mostra tutte le proprie potenzialità con la maglia del PSG. Il club bianconero l’ha lasciato partire nell’estate del 2019 per circa 27 milioni di euro, e adesso il 20enne azzurro è sempre più vicino alla permanenza nel club parigino. Percorso simile per un altro ex Juve, Kingsley Coman: l’esterno francese è stato ceduto al Bayern Monaco per circa 20 milioni, si è imposto nella squadra bavarese ed ha addirittura deciso l’ultima finale di Champions proprio contro il PSG. Alla Juve di Pirlo avrebbe sicuramente fatto comodo a centrocampo anche Emre Can. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il tedesco, finito ai margini con Sarri, è stato ceduto al Borussia Dortmund portando un’importante plusvalenza nelle casse della società bianconera, che ha perso però un altro giocatore di assoluto livello e ancora giovane (27 anni).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici a caccia di millennial | Nome nuovo

Infine, sta facendo benissimo anche Romero nell’Atalanta di Gasperini: il difensore, che non ha mai vestito la maglia della Juve, si è imposto e sta stupendo tutti in nerazzurro. Senza dimenticare Cancelo, finito al Manchester City nello scambio con Danilo. Il brasiliano non sta facendo rimpiangere il terzino portoghese, che nel frattempo è però diventato uno dei protagonisti e delle chiavi della squadra di Guardiola capace di mettere in fila ben 16 vittorie consecutive. Non mancano, insomma, i rimpianti di calciomercato in casa Juve.