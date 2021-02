La Juventus segue con attenzione un top player in Premier League sul quale arrivano importanti conferme: tre addii per il colpaccio

Riparte la cavalcata europea per la Juventus, che questa sera affronterà l’andata degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Una partita molto importante che in caso di vittoria metterebbe una seria ipoteca sull’approdo ai quarti di finale, giocando un ritorno più tranquillo. Nel frattempo, guardando sempre in Europa, i bianconeri ragionano su quali potrebbero essere i colpi di calciomercato nella prossima sessione estiva per i trasferimenti.

Nelle ultime settimane sul taccuino di Fabio Paratici sarebbe entrato con forza il profilo di Son Heung-Min, top player del Tottenham che in estate potrebbe essere sacrificato, così da riuscire ad investire in maniera maggiore sul prossimo calciomercato estivo. Così i bianconeri per arrivare all’attaccante sud coreano potrebbero pensare a tre addii.

Calciomercato Juventus, obiettivo Son Heung-Min: conferme dalla Spagna, tre calciatori sacrificati

La finestra estiva di calciomercato è ancora lontana, ma sin da ora sarà fondamentale iniziare a pianificare gli obiettivi da inseguire per rinforzare la rosa nella prossima stagione. In casa Juventus ad essere nel mirino è l’attaccante del Tottenham, Son Heung-Min, e le conferme arrivano anche dalla Spagna.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare tre calciatori per arrivare a Son. I tre nomi sono quelli di Federico Bernardeschi, valutato 20 milioni, Aaron Ramsey, valutato circa 30 milioni e Douglas Costa, valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Questi tre profili potrebbero essere inseriti proprio come contropartite all’interno della trattativa con il Tottenham, così da arrivare alla valutazione del sud coreano, che si aggira tra i 70 ed i 90 milioni di euro. In questa stagione l’attaccante degli ‘Spurs’ ha collezionato 32 presenze tra Premier League e coppe, mettendo a sengo 17 gol e 9 assist. Un calciatore fondamentale per la squadra di Mourinho che però potrebbe essere sacrificato in estate e che potrebbe essere il grande colpo di mercato della Juventus per la prossima stagione.