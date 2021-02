Calciomercato Juventus, top player a zero | Concorrenza Milan

La grande vittoria del PSG a Barcellona potrebbe influire sul mercato: Juventus e Milan sullo sfondo per il giocatore

Ieri è tornata la Champions League: sono andati infatti in scena gli ottavi di finale, che hanno visto il Liverpool trionfare in casa del Lipsia, e soprattutto il PSG vincere a Barcellona. Quest’ultima partita, ha visto Kylian Mbappé segnare una tripletta e anche Moise Kean ha fatto il suo. Un 1-4 clamoroso, che ha messo la parola fine alle speranze del Barcellona di approdare ai quarti di finale. Una situazione molto complicata, con Leo Messi e compagni in netta difficoltà.

D’altra parte, il Paris Saint-Germain è stato superlativo, nonostante avesse della assenze. Mancava Neymar, e mancava Angel Di Maria. Ma la presenza di Mbappé e la splendida prestazione di Marco Verratti non ha fatto risentire i parigini del mancato impiego dei due campioni. Ma quasi tutti gli uomini di Pochettino hanno giocato ottimamente e questo potrebbe influire sul mercato.

Juventus e Milan, occhi su Di Maria

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di occasioni mercato da concretizzare. Le opportunità in tempi di Covid scarseggiano, anche perché i soldi disponibili sono pochi. Tuttavia, c’è Angel Di Maria in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il rinnovo non è stato ancora formalizzato, e non è detto che si faccia, visto che la prestazione di ieri convincerebbe il PSG a continuare senza di lui. L’argentino, infatti, ha pretese molto alte, ed è anche per questo che il PSG -alle prese anche con la grana Mbappé– non ha ancora piazzato l’offensiva. Paratici e Maldini restano vigili.

Di Maria è un grande amico di Cristiano Ronaldo, e i due hanno anche lo stesso agente, Jorge Mendes. Il rapporto tra la Juve e il super agente è molto buono, e Paratici vorrebbe garantire ad Andrea Pirlo un nuovo colpo per l’assalto alla Champions. D’altra parte, il Milan vorrebbe alimentare la ‘colonia’ di giocatori esperti come Ibrahimovic, Kjaer e Mandzukic, già presenti in rosa. Insomma, in attesa di ulteriori sviluppi in quel di Parigi, i due club monitorano la situazione dell’argentino.