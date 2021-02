La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione con innesti di qualità assoluta

Saranno mesi complicati per la Juventus visti i tanti impegni in aggiunta ai possibili nuovi casi di Covid che potrebbero arrivare in casa bianconera. Una stagione difficile per tanti fattori, ma la dirigenza torinese è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per fiutare possibili affari importanti puntellando la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. L’allenatore bresciano vorrebbe compiere un percorso di tanti anni alla guida dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, scambio super Dybala-Verratti

Il Paris Saint-Germain è stato protagonista in Champions League con una prestazione da urlo al Camp Nou contro il Barcellona. In mostra si è messo ancora una volta il centrocampista italiano, Marco Verratti, ma nel mirino di Pochettino ci sarebbe sempre Paulo Dybala. Il talentuoso giocatore argentino non è riuscito a conquistare del tutto Andrea Pirlo anche a causa di un grave infortunio al ginocchio, che l’ha tenuto fuori per tante settimane. Ora la “Joya” è tornata a disposizione in vista dell’impegno in Champions League in casa del Porto e potrebbe essere così un’arma in più per la compagine bianconera.

Sia lui che Verratti hanno una valutazione simile intorno agli 80 milioni di euro. Con il possibile rinnovo Dybala con la Juventus, la suggestione sarebbe quello di uno scambio alla pari con il club francese. Al momento non esistono trattative in corso, ma soltanto possibilità in vista della prossima stagione per arrivare a giocatori di assoluto valore accontentando le parti coinvolte nel possibile affare.

La Juventus continua a monitorare i possibili colpi di mercato per il futuro: Dybala vorrebbe essere ancora protagonista in maglia bianconera, ma il suo futuro potrebbe essere anche altrove per rigenerarsi completamente. Il suo rendimento è sceso a dismisura dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo: come se l’argentino vivesse in maniera negativa la competizione con il campione portoghese.