Inter e Juventus sempre più distanti da due colpi di mercato: il Barcellona pò avere la meglio

Il Barcellona dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Psg al Camp Nou vede il passaggio ai quarti di finale di Champions League sempre più distante e Ronald Koeman deve interrogarsi su tanti aspetti. Tanti giocatori sono andati via in estate, uno su tutti Luis Suarez, così come Ivan Rakitic e Arturo Vidal. la situazione, però, non poi così tanto cambiata: si ha la sensazione che ai blaugrana manchi qualcosa e il mercato avrebbe sicuramente aiutato a colmare alcuni vuoti.

Koeman continua a premere per due calciatori molto ambiti nello scenario europeo: Memphis Depay e Georgino Wijnaldum. Due calciatori che il Barcellona ha inseguito a lungo nella finestra estiva di calciomercato. Depay è rimasto al Lione, nonostante le numerose richieste non solo del Barcellona ma anche della Juventus. Il classe ’97 olandese ha già messo a segno 13 gol e confezionato 6 assist in 25 partite, confermando l’immenso valore che lo ha portato al centro del mercato estivo. Wijnaldum, invece, è rimasto al Liverpool rispettando il suo contratto che lo lega ai Reds fino al prossimo giugno.

Calciomercato, Depay e Wijnaldum al Barcellona, si allontanano Inter e Juventus

Due calciatori di livello assoluto che potrebbero far comodo al Barcellona che potrebbe bruciare sul tempo le rivali. La Juventus continua a nutrire qualche speranza per l’attaccante olandese del Marsiglia, l’Inter invece si era avvicinata in maniera concreta al centrocampista del Liverpool anche nel mercato di gennaio. Due giocatori in scadenza di contratto che sembrano sempre più distanti dall’Italia, come riportato da CBS Sport, con il Barcellona che preme per averli in Spagna a giugno a parametro zero, sempre se Ronald Koeman riuscirà a rimanere l’allenatore del club catalano anche il prossimo anno.