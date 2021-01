L’Inter punta a chiudere un colpo per l’attacco di Antonio Conte, nelle ultime ore di calciomercato: ecco prospettarsi uno scambio a sorpresa in Serie A

Manca poco alla chiusura del calciomercato di gennaio ed in casa Inter il focus è sempre su un possibile rinforzo in attacco. Sfumata quasi definitivamente la pista Dzeko, può aprirsi un nuovo scenario con uno scambio a sorpresa in Serie A: ecco i nomi protagonisti del possibile affare last minute.

Calciomercato Inter, colpo Caicedo: scambio shock

Uno dei nomi che più ha riscosso interesse tra i club italiani per l’attacco è certamente quello di Felipe Caicedo. Il bomber 32enne, in scadenza l’anno prossimo con la Lazio, può tornare in orbita Inter. Attenzione al possibile colpo last minute di Marotta e Ausilio che per Caicedo metterebbero sul piatto il cartellino di Stefano Sensi.

L’ex centrocampista del Sassuolo, accantonato anche per i suoi problemi fisici da Conte che non lo ha schierato contro il Benevento, può salutare la Milano nerazzurra. Uno scambio nelle ultime ore del mercato invernale, a titolo definitivo, con Sensi pronto a rilanciarsi nella Capitale.

Sono 21 le presenze stagionali di Caicedo con la squadra di Inzaghi, con la quale il bomber è andato a segno 7 volte. Differente la situazione di Sensi, falcidiato dagli infortuni e con soli 300′ sulle spalle in 11 presenze complessive.