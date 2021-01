Continua la ricerca di un attaccante per Antonio Conte: l’ultima idea è Felipe Caicedo, con una proposta di scambio alla Lazio

È rimasto solo Simone Inzaghi a confermare Felipe Caicedo: l’attaccante è di nuovo nel mirino del calciomercato biancoceleste, con Lotito che vorrebbe arrivare quanto prima alla cessione del giocatore per monetizzare il cartellino. Intanto l’attaccante della Lazio continua a segnare e a convincere, ma su di lui oramai c’è forte l’interesse dell’Inter.

Calciomercato Inter, l’attaccante arriva dalla Serie A

Suning al momento non ha la liquidità necessaria per soddisfare le richieste di Lotito, come specifica il ‘Corriere dello Sport’, tantomeno ha l’intenzione di spendere cifre alte per dare a Conte un altro attaccante. Per questo sul piatto dell’offerta è comparso il cartellino di Andrea Pinamonti, classe ’99 che potrebbe trasferirsi per due anni, in prestito, nella capitale. L’attaccante è in fase di trattativa anche con il Benevento, come confermato da Pasquale Foggia ieri nel pre-partita contro l’Atalanta a ‘SkySport’, ma la Lazio ci riflette.

Caicedo verrebbe sostituito da un under 22 di grandi prospettive e maggiormente disposto a fare il vice-Immobile, entrando all’occorrenza. Da considerare, però, c’è la necessità dell’impiego anche in Champions League, competizione che vedrà la Lazio impegnata dal prossimo mese. Intanto, l’Inter insiste per aggiungere un attaccante di peso al proprio scacchiere e come vice-Lukaku, Caicedo sarebbe perfetto.