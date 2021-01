La Juventus e l’Inter potrebbero sfruttare delle occasioni che presenterà il mercato, visto l’arrivo di Tuchel al Chelsea

Il Chelsea ha esonerato Frank Lampard per ingaggiare Thomas Tuchel per la panchina. Il manager tedesco sembra già avere le idee chiare su chi mandare in campo con la maglia dei Blues. Chiaramente la filosofia di gioco è diversa e chi potrebbe essere svantaggiato sono Timo Werner ed Emerson Palmieri. Entrambi sono andati in panchina all’esordio di Tuchel.

Juventus e Inter, doppio colpo dal Chelsea

Paratici e Marotta sono sempre attenti a sfruttare le occasioni che presenta il mercato e rinforzare rispettivamente Juventus e Inter. Timo Werner ed Emerson Palmieri sono due giocatori già accostati alle due squadre in passato, ma per motivi diversi le trattative non si sono mai concretizzate. L’attaccante tedesco ha un costo molto alto, di circa 45-50 milioni di euro. Ed è probabilmente per questo che la Juve e soprattutto l’Inter non hanno affondato.

Per Emerson, invece, si parla da tempo di un suo ritorno in Serie A anche perché Conte lo stima parecchio. Il Chelsea potrebbe accettare un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni. Per Juve e Inter si tratterebbe eventualmente di un doppio colpo che alzerebbe di molto la qualità delle rispettive rose.