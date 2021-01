La Juventus è pronta a mettere a segno un colpo di spessore nel prossimo calciomercato estivo: assalto al big, affare possibile anche grazie al Milan

Poco più di un giorno alla chiusura del calciomercato invernale ed in casa Juventus, in attesa della super sfida di Coppa Italia con l’Inter, l’attenzione è già rivolta alla prossima estate. I bianconeri protagonisti di un clamoroso triangolo con il Milan come possibile alleato: beffa ad un passo per l’Inter di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio più lontano | Vola verso Manchester

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio ad un passo | Visite fissate con l’Herta Berlino

Calciomercato Juventus, Perez ‘ossessionato’: colpaccio per Pirlo

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Florentino Perez avrebbe in mente diversi cambiamenti per il Real del futuro. Tra questi, l’approdo di un nuovo portiere con Gianluigi Donnarumma che è diventato una vera e propria ossessione per il patron delle ‘Merengues’. Ecco che, dunque, il Real punterebbe Donnarumma (che rimane in scadenza il prossimo giugno) con la Juventus, pronta a farsi spazio per Thibaut Courtois.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il belga, in uscita dai ‘Blancos’, piace non poco anche all’Inter ma i bianconeri, che nel frattempo cederebbero Szczesny al Milan come erede di Donnarumma, puntano ad anticipare la compagine nerazzurra. Un intreccio che vedrebbe Real, Milan e Juventus vantare un colpo di spessore a testa, con l’Inter unica a rimanere a mani vuote nonostante la costante ricerca di un erede di Handanovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Difensore in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Brozovic | Erede in Serie A: Juventus ko

Situazione dunque in divenire, Donnarumma-Real e Milan-Szczesny lasciano campo libero all’approdo di Courtois alla corte di Pirlo: con buona pace di Antonio Conte.