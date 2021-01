Con il possibile addio di Marcelo Brozovic in estate, l’Inter guarda con interesse ad un’alternativa di spessore in Serie A: assalto nel prossimo calciomercato estivo, Juventus a rischio beffa

Se da un lato il calciomercato invernale difficilmente riserverà clamorose sorprese prima della chiusura tra due giorni, dall’altro la prossima estate può presentare un nuovo colpo di spessore per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri valutano la cessione di Brozovic: l’erede del croato è già protagonista in Serie A.

Calciomercato Inter, post Brozovic: idea Locatelli

L’Inter pensa al futuro e valuta i prossimi acquisti estivi per la mediana nerazzurra. In tal senso, con Brozovic che potrebbe finire al Liverpool, il nome caldo per il centrocampo interista può essere Manuel Locatelli. L’ex giocatore del Milan è valutato almeno 35 milioni di euro dal club emiliano, con l’Inter che potrebbe inserire una contropartita per attutire l’ingente richiesta.

I rapporti tra i club sono eccellenti e la trattativa potrebbe dunque decollare in estate. Su Locatelli la concorrenza resta folta, con in primis la Juventus che segue con grande interesse il percorso con i neroverdi del talento classe ’98.

Uno smacco per la società bianconera che ormai da mesi ha messo in cima alla lista delle preferenze per il centrocampo il profilo dell’ex milanista: l’Inter può accelerare per Manuel Locatelli.