Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Locatelli | Cifre e dettagli

La Juventus non molla il ‘pallino’ di Pirlo, Manuel Locatelli: possibile nuovo assalto in estate. Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus è tornata in corsa per lo scudetto dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo della capolista Milan. I bianconeri cercano ora continuità per cancellare definitivamente la pesante sconfitta interna subita contro la Fiorentina nell’ultima partita del 2020. Domenica sera, all’Allianz Stadium, la squadra di Pirlo ospiterà il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, che si trova ad un solo punto di distanza dai campioni d’Italia in carica. Per il club bianconero sarà anche l’occasione per osservare da vicino Manuel Locatelli, ‘pallino’ di Pirlo e ormai da tempo obiettivo di mercato della Juve. La società torinese potrebbe presto tornare all’assalto del centrocampista ex Milan: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato, la Juventus non molla Locatelli | Cifre e possibili contropartite

Il 23enne si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti e talenti del nostro campionato, e ha già conquistato anche la Nazionale di Roberto Mancini. Con ogni probabilità la Juventus tornerà presto all’assalto del giocatore: il Sassuolo non se ne priverà a gennaio, ma a partire dalla prossima estate potrebbe cedere al corteggiamento del club bianconero. Pirlo, infatti, è un grande estimatore di Locatelli e ha individuato nell’ex Milan il registra ideale per il suo centrocampo del futuro. I rapporti tra le due società restano ottimi e la valutazione di almeno 35-40 milioni non rappresenta un ostacolo insormontabile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Paratici potrebbe inoltre offrire in prestito i talenti emergenti dell’Under 23, come ad esempio Dragusin e Fagioli, per abbassare le pretese del club emiliano. De Zerbi ha già lanciato talenti giovanissimi ed il Sassuolo potrebbe rappresentare un’occasione importante per far crescere i prodotti delle giovanili bianconere. Occhi puntati, dunque, sull’asse Juventus-Sassuolo per Locatelli e non solo.