Inter, Juventus e Milan: per Nuno Mendes non è finita! Le ultime di CMWEB

Il talento dello Sporting, Nuno Mendes, è ad un passo dal firmare un nuovo accordo con clausola rescissoria da 70 milioni. Ma per Inter, Juve e Milan c’è ancora speranza

Tutti su Nuno Mendes. Il 18enne terzino sinistro dello Sporting Clube de Portugal ha, nelle ultime settimane, catalizzato le attenzioni di quasi tutti i top club europei. Tanto da costringere la società lusitana a correre immediatamente ai ripari. Trova, infatti, conferma anche nelle indiscrezioni raccolte in Portogallo da Calciomercatoweb.it, l’ormai prossima firma sul nuovo accordo con lo Sporting del calciatore. Invariata la scadenza del contratto, 2025, mentre sale da 45 a 70 milioni di euro la clausola rescissoria presente all’interno. Accostato a Inter, Juventus e Milan, in Italia, Manchester United e Liverpool, in Inghilterra, e Real Madrid, in Spagna, Nuno Mendes è destinato a rimanere fino alla fine della stagione in corso sotto la guida di Ruben Amorim.

Calciomercato Inter, Juventus e Milan: Nuno Mendes, la mossa dello Sporting

Ma la mossa dello Sporting, non chiude le porte all’addio a giugno. Questo nuovo accordo è stato fatto solo per mettere la società proprietaria del cartellino in una posizione di forza in vista di giugno quando, con ogni probabilità, si scatenerà l’asta per il canterano e si andrà a trattare concretamente. Dunque, anche le squadre di Serie A, che continuano a monitorare la situazione, possono ancora sperare di strappare alla foltissima e fortissima concorrenza il gioiello di casa Sporting. Allo stato attuale, è bene ricordarlo, il Real è la società più interessata, visto che l’avventura di Marcelo a Madrid appare giunta al capolinea, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2022.

Alessio Lento