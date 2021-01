Il calciomercato del Milan può vedere l’approdo di un nuovo bomber a gennaio: rispunta l’attaccante già proposto ai rossoneri

Il Milan prosegue la sua ricerca di un attaccante che possa integrarsi, già nel calciomercato di gennaio, nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Caccia al vice Ibrahimovic, con un nome in particolare, già proposto al club di via Aldo Rossi, che può tornare di moda: cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo alla Rovella | Inter e Juventus battute

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea scambio con l’ex Milan | I dettagli

Calciomercato Milan, colpo in attacco: rispunta Gaich

Già proposto negli ultimi mesi, il nome di Adolfo Gaich potrebbe tornare di moda in casa Milan nelle prossime settimane. Il bomber argentino, 21 anni, è approdato dal San Lorenzo al Cska Mosca, la scorsa estate, per 8,5 milioni. Il classe ’99, accostato anche all’Inter la scorsa estate, può tornare ad essere un profilo interessante per il Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Maldini tenterebbe di strapparlo ai russi per portarlo in Serie A in prestito con diritto di riscatto. Il Cska, però, punta ad incassare una cifra alta e difficilmente lo lasceranno partire, a gennaio, a titolo gratuito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Milan | Big low cost: ci pensa Raiola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, regalo Champions | Arriva dal Barcellona!

Situazione in divenire, Gaich rimane nel lungo elenco di Maldini per rinforzare l’attacco nelle prossime settimane.