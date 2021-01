Il futuro del big di Pioli può essere lontano dal Milan: Raiola pianifica l’addio del pilastro rossonero



Archiviata la sconfitta di San Siro contro la Juventus, il Milan di Pioli prepara la sfida contro il Torino dell’ex Giampaolo. Dal campo al calciomercato, i rossoneri rischiano di perdere, a giugno, uno dei pilastri di mister Pioli: Mino Raiola disegna il possibile addio durante il mercato estivo.

Calciomercato Milan, addio Romagnoli: Raiola prepara l’addio

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, il futuro di Alessio Romagnoli sembra avvicinarsi sempre più ad un addio al Milan. L’agente del capitano rossonero, Mino Raiola, si sta già guardando intorno in vista di giugno per trovare al centrale romano una nuova sistemazione.

Vista anche la scadenza contrattuale vicina, il noto procuratore punta ad un addio per ‘soli’ 25 milioni di euro, che il Milan incasserebbe per la partenza dell’ex Roma. Il club di via Aldo Rossi dovrà quindi valutare, da qui a giugno, gli sviluppi riguardanti il numero 13 di Pioli che può salutare con un forte sconto.

In questa stagione Romagnoli ha collezionato 16 presenze con 1 rete ed 1 assist, diventando assolutamente insostituibile per la difesa rossonera.