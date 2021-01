Il Milan può tornare a bussare alla porta del Real Madrid: non solo Luka Jovic nel mirino, mega affare con Zidane

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo, già a gennaio. L’asse con il Real Madrid di Zinedine Zidane può scaldarsi per una doppia pista che, nel 2021, regalerebbe a Pioli due big ormai fuori dal progetto tecnico delle ‘Merengues’: tutti i nomi del possibile maxi-affare.

Calciomercato, asse Milan-Real: triplo affare possibile

Non è un mistero che i rapporti tra la dirigenza del Milan e quella delle ‘Merengues’ siano eccellenti. A testimonianza di ciò, le ultimissime operazioni che hanno portato Theo Hernandez prima e Brahim Diaz poi a Milanello. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il tecnico francese avrebbe deciso di mettere sul mercato alcuni big ormai messi in disparte.

Operazione nell’immediato quella che potrebbe coinvolgere Luka Jovic. La punta, da tempo nel mirino del ‘Diavolo’ (così come dell’Eintracht Francoforte) come sostituto, ed eventuale erede, di Zlatan Ibrahimovic: è valutato circa 35 milioni. Discorso diverso, invece, per Eder Militao. Il centrale brasiliano arrivato dal Porto due estati fa per 50 milioni, può salutare tra sei mesi i ‘Blancos’.

Per il brasiliano, infatti, il discorso può concretizzarsi a giugno, con il possibile inserimento di Theo Hernandez nell’affare. Il terzino francese, valutato almeno 50 milioni dai rossoneri, non smette di essere in cima alla lista di Zidane per affiancare Mendy e rimpiazzare il partente Marcelo nel giugno 2021.