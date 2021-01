La Asl è pronta a bloccare la partenza della Juventus in caso di focolaio. Si attendono i tamponi di oggi per capire se Milan e Juventus potranno scendere in campo

Oggi potrebbe delinearsi un pezzo di campionato in Serie A. Alle 20:45 è in programma Milan-Juventus, una partita determinante per il proseguo della stagione e per capire chi veramente può comandare in Serie A. Si sfidano la capolista e i campioni d’Italia in carica che però, se pur con una partita da recuperare, si trovano a 10 punti di distanza dal primo posto.

Uno scenario inedito per i bianconeri che sono sempre stati abituati, da 9 anni a questa parte, ad occupare i primi posti della classifica. Quest’anno il vento sembra essere cambiato e attualmente sono le milanesi a occupare le prime due posizioni. Il big match tanto atteso di questa sera, però, rischia di saltare in quanto in casa Juventus ieri è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Juan Cuadrado, che si aggiunge a quella di Alex Sandro, allarmando il club che deve verificare la negatività di tutti gli altri elementi della rosa.

Milan-Juventus, Asl di Torino blocca la partenza in caso di focolaio

In merito si è espresso il giornalista Giovanni Capuano a Top calcio 24: “Se Milan-Juventus non si gioca il campionato è finito. Non esisterà nessun’ altra partita che si potrà disputare anche con un solo positivo in squadra”. Certamente l’annullamento della gara creerebbe un precedente che limiterebbe notevolmente il regolare proseguo del campionato. Come ha anche dichiarato l’assessore regionale all’emergenza Covid della regione Piemonte, Matteo Marnati, attualmente non si evidenzia un focolaio né una gravità tale da sospendere la partita.

Allo stesso tempo come dichiarato dalla Asl di Torino, la partenza della Juventus verrebbe bloccata in caso di focolaio. Parlando del campo, qualora la partita si dovesse regolarmente disputare, Stefano Pioli dovrà fare a meno di elementi fondamentali, soprattutto a centrocampo: non ci saranno Bennacer e Tonali così come Saelemaekers. Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio al polpaccio ma non sarà presente contro la sua ex squadra. Dall’altra parte, Andrea Pirlo dovrà fare a meno non solo di Alex Sandro e Cuadrado, ma anche di Alvaro Morata, rimpiazzato da Dybala che sta ancora cercando la condizione migliore. Una partita che tutti sperano si possa giocare, nella speranza che non arrivi la notizia di un focolaio in casa Juve e in attesa degli altri tamponi.