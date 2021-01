Il futuro di Sergio Ramos sarà in Europa, ma per la Juventus la corsa si complica per il calciomercato

Il futuro di Sergio Ramos lontano dal Real Madrid non è più un’utopia. Il rinnovo del capitano delle merengues è sempre più in fase di stallo, con le parti che non riescono a trovare un punto d’accordo: per questo il difensore spagnolo sta ragionando sulla possibilità di trovare un accordo sin da subito con una squadra che possa ingaggiarlo a parametro zero da giugno in poi.

La priorità, però, è quella di restare in Europa, rimandando una possibile esperienza in destinazioni esotiche come gli Stati Uniti, la Cina o il Qatar. Stando a quanto riportato da ‘El Chiringuito’, le squadre che sono maggiormente interessate a Sergio Ramos sono al momento Juventus, Manchester City, Liverpool e Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza

Dei bianconeri sapevamo da tempo, mentre per il Manchester City è evidente che Guardiola voglia inserire nella propria formazione un difensore di grande esperienza internazionale, nonostante sia stato un acceso rivale per tutti gli anni in cui il tecnico spagnolo ha allenato il Barcellona.

Discorso analogo per il Paris Saint-Germain, che dopo la separazione con Thiago Silva potrebbe cercare l’innesto di un nuovo centrale nella formazione di Pochettino per aumentare il tasso di esperienza. Per adesso non sono pervenute offerte concrete a Sergio Ramos, ma la possibilità di trattare liberamente con qualsiasi squadra è sopraggiunta dall’inizio dell’anno e sicuramente il capitano madrileno non se la farà scappare.