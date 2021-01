La Juventus è alla continua ricerca di un attaccante per il calciomercato di gennaio: la strategia per Milik è ancora attiva

Non ci sarà né l’Atletico Madrid, né il Marsiglia nel futuro di Milik. L’attaccante azzurro sarà costretto, almeno per il momento, a restare a Napoli, con De Laurentiis che ha deciso di non fare nessuno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore polacco.

Valutato 15 milioni di euro, il presidente partenopeo ha fatto sapere di non avere intenzioni di accettare una cifra inferiore. I Colchoneros potevano arrivare fino a 7 milioni, ma il club azzurro, dopo aver comunicato il proprio rifiuto all’Atletico Madrid, ha subito specificato a Milik che non si sarebbe mosso, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’.

Calciomercato Juventus, tentativo in extremis

Il rischio, adesso, è quello di perderlo a zero a giugno, quando il contratto di Milik andrà in scadenza. L’attaccante può sin da adesso mettersi d’accordo con una nuova società, per arrivare poi a parametro zero, ma sarebbe costretto a rimanere in tribuna per il resto della stagione. Con una causa intentata dal Napoli e uno stipendio assente dal mese di ottobre, lo spettro di una situazione non rosea aleggia sulla testa del polacco.

Per questo la Juventus potrebbe essere un’ottima soluzione per entrambe le parti: con un’offerta da far pervenire negli ultimi giorni di calciomercato, intorno comunque agli 8 milioni di euro, si potrebbe evitare, da parte del Napoli, di perdere il proprio attaccante a parametro zero tra qualche mese. Verrebbe rinforzata una diretta concorrente, ma quantomeno non vi sarebbe una minusvalenza da registrare a bilancio.