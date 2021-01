La Juventus a caccia di un super colpo in difesa: è fatta per il sostituto, rinforzo stellare per Pirlo

Se da un lato è il campo a tenere alta l’attenzione della Juventus di Pirlo che mercoledì affronterà il Milan capolista in campionato, dall’altro il focus del club torinese rimane il calciomercato. In tal senso, arrivano importanti novità per il futuro di uno dei grandi sogni per la difesa di Pirlo: ecco il via libera definitivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, traffico a sinistra | Ritorno immediato e doppio prestito

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo più lontano | Servono 10 milioni!

Calciomercato Juventus, colpo stellare dalla Spagna

Secondo quanto riportato da ‘Tiempo de Juego’ su Twitter e ripreso da ‘Cope.es’, il Real Madrid avrebbe praticamente chiuso l’acquisto di Pau Torres dal Villarreal. Il centrale spagnolo, 23 anni, è da tempo in cima alla lista di Perez e Zidane per rinforzare la difesa delle ‘Merengues’. Un’operazione vicinissima alla chiusura, con un effetto importante anche per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il capitano del Real, in scadenza giugno, ha avuto solo dei colloqui informali con Perez ma il discorso riguardante il rinnovo contrattuale del centrale sarebbe stato, al momento, accantonato. Ecco quindi che la Juventus ha intenzione di accelerare per convincere l’ex Siviglia a sposare il progetto bianconero e trasferirsi in Serie A nel 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tegola per Pirlo | Ecco quando torna Morata

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘due per uno’ in Germania | Scambio col Bayern Monaco

Su Sergio Ramos vi è da tempo il forte interesse del Psg ma la Juventus potrebbe anticipare la concorrenza e portare Ramos alla corte di Pirlo.