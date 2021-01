Domani sera Juventus e Milan si sfideranno, nel frattempo i due club lavorano sul mercato: proposto lo scambio e no dei rossoneri

Big match della sedicesima giornata di Serie A che vedrà affrontarsi il Milan e la Juventus, in un match che potrebbe far volare ancora di più i rossoneri e spingere fuori dalla lotta scudetto i bianconeri, o viceversa far tornare in pista la squadra di Pirlo e rallentare quella di Pioli. Nel frattempo si lavora anche in chiave calciomercato visto che la sessione ha appena aperto e la Juventus propone al Milan uno scambio alla pari. No dei rossoneri.

Calciomercato Juventus, scambio Demiral-Kessie alla pari: il Milan dice di no

In questo calciomercato invernale sia la Juventus che il Milan tentano di rinforzare le proprie rose in vista della seconda e decisiva parte del campionato. I bianconeri mettono gli occhi proprio tra i rivali rossoneri per rinforzare il centrocampo, puntando a Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano sta disputando un’ottima stagione con il Milan ed in 22 presenze tra campionato ed Europa League ha messo a segno 5 gol e tre assist. Per cercare di strappare Kessie ai rossoneri la Juventus propone uno scambio con Merih Demiral, valutato intorno ai 30-35 milioni come il centrocampista, che però farebbe comodo a Pioli per rinforzare la difesa. Arriva però il rifiuto della società milanista, poiché Kessie è considerato un giocatore fondamentale ed al momento intoccabile.