La Juventus ha bisogno di esterni difensivi vista la possibile rivoluzione della retroguardia nella prossima estate di calciomercato. I bianconeri potrebbero pensare a Davide Calabria, rivelazione del Milan di Stefano Pioli, in scadenza di contratto nel 2022

Continua il restyling in casa Juventus in questa fase di rivoluzioni per la Vecchia Signora che vede al momento in panchina Andrea Pirlo, al suo esordio da allenatore. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche, in particolare nella prossima finestra estiva di calciomercato, è sicuramente la difesa.

In quest’ottica, la Juventus è alla ricerca di profili di assoluto valore per rinforzare il reparto, in particolare sulle fasce, dove i bianconeri finora hanno dimostrato più di una difficoltà. Il nome che può far gola alla Vecchia Signora è quello di Davide Calabria, terzino destro del Milan di Stefano Pioli, in crescita costante con la maglia rossonera.

Calciomercato Juventus, occhi su Calabria | Le cifre dell’affare

L’affare Calabria, classe 1996, potrebbe essere particolarmente vantaggioso per Fabio Paratici, dirigente bianconero, e la Juventus. Il giocatore viene attualmente valutato dal Milan una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma c’è un elemento a favore della Vecchia Signora.

Calabria infatti è in scadenza di contratto nel 2022 e, se non dovesse rinnovare con i rossoneri, potrebbe lasciare il Milan in saldo o, addirittura, a zero nella successiva estate di calciomercato.