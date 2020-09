Calciomercato Juventus, Romagnoli non rinnova | Pressing sul difensore

La trattativa per il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan è ancora in corso. Le parti in causa non sembrano vicine a trovare un accordo e la Juventus potrebbe inserirsi.

Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato. La filosofia del club rossonero è quella di assicurare a Stefano Pioli un mix di giocatori giovani e di esperienza, che abbiano qualità e personalità per portare la squadra alla qualificazione in Champions League. Da qui l’affare Tonali dal Brescia e la trattativa con il Chelsea per Bakayoko. Tuttavia, il Milan deve anche pensare ai rinnovi dei suoi calciatori più rappresentativi ed è per questo che è in trattativa con Mino Raiola per Alessio Romagnoli. Una trattativa che, almeno per ora, è tutt’altro che conclusa.

Juventus, si punta Romagnoli per la difesa

E allora la Juventus, valutando le difficoltà di Romagnoli di arrivare al rinnovo con il Milan, ha iniziato seriamente a interessarsi al difensore. Con la regia di Mino Raiola, che lo avrebbe offerto ai bianconeri. La distanza con il club di Elliott per il rinnovo c’è: il super-procuratore chiede un ingaggio che va oltre i 5 milioni netti a stagione, a fronte dei circa 3,5 che guadagna in questo momento Romagnoli. Il contratto scadrà nel 2022 e il Milan dovrà fare una scelta, ovvero accontentare il difensore o cederlo.

La Juventus, dunque, potrebbe ritrovarsi una difesa formata dallo stesso Romagnoli e da de Ligt, due profili giovani che garantirebbero longevità a un reparto che andrebbe riformato, vista l’età di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

