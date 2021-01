Calciomercato Inter, Marotta valuta Mandzukic | No di Conte

L’Inter continua la caccia al vice-Lukaku sul calciomercato. I nerazzurri tornano a valutare un pupillo di Beppe Marotta, ma Antonio Conte ha idee diverse

L’Inter continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nome in attacco che possa completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Diversi profili restano sul tavolo e tra questi potrebbe spuntare anche il nome di Mario Mandzukic a parametro zero. Il croato ha già fatto molto bene alla Juventus ed è uno dei pupilli di Beppe Marotta. Da qui, però, potrebbe generarsi un dissidio con Conte in ottica mercato. Il tecnico, infatti, vorrebbe un profilo già pronto fisicamente e spinge quindi per altri nomi. Mandzukic, inoltre, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe più vicino alla Turchia.

Calciomercato Inter, non solo Mandzukic per Conte: i nomi sul tavolo

Marotta valuterà, dunque, insieme al suo allenatore, diversi profili per completare il reparto offensivo. L’Inter dovrà, in ogni caso, orientarsi su punte low cost, date le ristrettezze economiche necessarie in questi mesi. Occhio, dunque, a nomi come Graziano Pellè, svincolato, e a Eder, entrambi di ritorno dalla Cina.

Da considerare anche le piste in Serie A che porterebbero a Kevin Lasagna dell’Udinese, valutato poco sopra 5 milioni e in scadenza nel giugno 2023. Occhio anche a Simone Zaza che non decolla con il Torino: è valutato 4-5 milioni e il suo contratto scadrà nel 2023. Da non dimenticare anche la pista Gervinho, che arriverebbe con indennizzo al Parma. Proposto anche Divock Origi in prestito, ma l’Inter non è convinta a causa dell’elevato ingaggio.