La Juventus sogna il grande colpo in difesa per la prossima stagione: ma il top player sembrerebbe avvicinarsi al Manchester United

La Juventus porta a casa tre punti fondamentali contro la Sampdoria vincendo per 0-2 a Marassi. Ora per i bianconeri inizieranno venti giorni importantissimi per la stagione, tra la semifinale di Coppa Italia, gli ottavi di Champions League e le sfide in campionato contro Roma e Napoli. Nel frattempo si continua ad osservare con interesse la situazione contrattuale di un top player, pronto ad attendere la scadenza del proprio contratto a giugno. Ma davanti a tutti spunta il Manchester United.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio ad un passo | Visite fissate con l’Herta Berlino

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Difensore in Serie A!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, cessione last minute | Può tornare in Italia

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos verso la Premier League: Manchester United avanti a tutti

Con il calciomercato ormai vicino alla chiusura, la Juventus continua a lavorare anche per assicurarsi grandi colpi nella sessione estiva. Nel mirino dei bianconeri c’è da tempo il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’, ed il rinnovo al momento sembrerebbe molto difficile.

Tra le tante pretendenti in tutta Europa però, secondo quanto riportato dal sito inglese ‘Mirror’, la squadra ad essere in vantaggio su tutte sembrerebbe essere il Manchester United. Infatti il PSG non sarebbe una destinazione gradita per il difensore, così come un futuro in Asia. Manchester City e Liverpool ancora non si sono fatte avanti, così il centrale spagnolo starebbe valutando seriamente un futuro nei ‘Red Devils’.