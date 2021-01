Il futuro di Rugani può essere nuovamente in Italia, per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fermo in questi mesi autunnali

Daniele Rugani in Francia non ha trovato spazio, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo da ottobre in avanti. Per lui solo due presenze, una in Champions League e una in Ligue 1, tre mesi fa, poi lo stop. Adesso per riprendere la condizione, l’ex difensore della Juventus potrebbe tornare in Italia: Torino e Parma sono su di lui, come riportato dai media francesi. Serve un’operazione last minute e soprattutto molto rapida, visto che il calciomercato chiuderà nella giornata di domani.

La Juventus, che dal suo canto non ha intenzione di reintegrare il giocatore in rosa, lo girerebbe subito in prestito per i prossimi sei mesi, così da potergli far ritrovare la giusta condizione e valutarne poi l’impiego la prossima estate. Col benestare ovviamente di Andrea Pirlo.