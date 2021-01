Un grande centravanti, un po’ con gli anni ma di enorme esperienza, potrebbe arrivare alla Juventus l’estate prossima a costo zero. Ecco tutti i dettagli

Un grande bomber di scorta, ha chiesto Pirlo alla sua società. Difficilmente, però, il tecnico bresciano verrà accontentato. Al netto ovviamente del possibile arrivo di Riccardo Scamacca, un acquisto nel caso più in prospettiva che di vera utilità per il presente. Parliamo infatti di un giovane, un classe '99 che peraltro non è riuscito a trovare spazio in un modesto Genoa… Troppo poco insomma per definirlo una valida alternativa a Morata.

Calciomercato Juventus, Giroud affare a zero: ecco l’offerta

Lo sanno tutti, il preferito di Pirlo per il ruolo di vice Morata era ed è Olivier Giroud. Pressoché impossibile, però, strapparlo al Chelsea nonostante il suo contratto in scadenza a giugno. A quanto pare soprattutto per la ferma decisione del classe ’86 transalpino di proseguire la sua avventura in quel di Londra, rispettando dunque l’accordo in vigore con il club di Roman Abramovich. Nei piani di Giroud c’è l’addio a fine stagione, da svincolato, con la Juventus che potrebbe così prenderlo a parametro zero esaudendo la richiesta del proprio allenatore e mettendo quell’Inter che non disdegnerebbe certo l’opportunità di far suo il cartellino del 34enne di Chambery, richiesto a più riprese da Conte.

Giroud piace a tanti club, ma i bianconeri possono vincere la concorrenza con una proposta di un anno con opzione per una seconda stagione – legata magari al raggiungimento di un determinato e non troppo alto numero di presenze – da 5 milioni di euro bonus inclusi.

