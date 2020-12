L’Inter non smette di lavorare per il futuro e prepara il colpo dal Real Madrid: pronto l’assalto con l’aiuto di Lukaku

Non è stato un avvio di stagione semplice per l’Inter, che ha vissuto soprattutto un periodo ricco di soli passi falsi che ha allontanato momentaneamente la vetta della Serie A, che ora si è nuovamente avvicinata con la ripresa delle ultime settimane. I nerazzurri distano solo un punto dal Milan e ora cercano il sorpasso.

Se in campionato l’Inter è sempre rimasta in lotta per le prime posizioni nonostante alcuni risultati negativi, in Europa il percorso è stato già compromesso. La compagine allenata Antonio Conte, infatti, è arrivata ultima nel girone ed è stata eliminata dalla Champions League senza riuscire a qualificarsi per i sedicesimi di Europa League.

Calciomercato Inter, Courtois verso l’addio dal Real Madrid: Lukaku ci prova

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole riportare un trofeo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta, la società continua a pensare al futuro e studia nuovi colpi di calciomercato da attuare nelle prossime sessioni. Potrebbe esserci una nuova occasione direttamente dal Real Madrid.

I ‘Blancos’, infatti, potrebbero salutare il portiere Thibaut Courtois. Romelu Lukaku potrebbe convincere il suo compagno di nazionale a trasferirsi all’Inter, dove si lavora per cercare un grande erede di Handanovic. C’è però un ostacolo: il Real Madrid, infatti, vorrebbe circa 50-60 milioni di euro per la cessione del belga.

Oltre a questo, bisogna anche considerare l’ingaggio di Courtois che è composto sicuramente da cifre importanti.