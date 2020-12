Rinnovo per l’obiettivo dell’Inter sulla fascia sinistra: Nuno Mendes avrà nel suo contratto una clausola molto alta

L’obiettivo dell’Inter è quello di rinforzare la rosa di Antonio Conte con un altro terzino sinistro. L’allenatore nerazzurro punta molto sul suo 3-5-2 e avere un profilo di alto livello sulla fascia sinistra è molto importante per lo sviluppo del suo gioco. Tanti sono i profili valutati da Beppe Marotta e uno di questi è Nuno Mendes, di proprietà dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, però, difficilmente il club nerazzurro potrà soddisfare le richiesta dei portoghesi.

Inter, Nuno Mendes rinnova con lo Sporting

Secondo quanto riferito da ‘O Jogo‘, Nuno Mendes è vicino al rinnovo con lo Sporting Lisbona. Già conclusa la trattativa, che si formalizzerà all’inizio della prossima settimana. L’attuale clausola, con il contratto in scadenza nel 2025, è di 45 milioni di euro. Il terzino portoghese vedrà salire il proprio prezzo a 70 milioni. Una clausola decisamente altissima, che mette l’Inter in una posizione di difficoltà, ma anche Juventus e Milan. A questo punto, i club esteri (come Liverpool e Real Madrid) sembrano in vantaggio.