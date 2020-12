Colpo low cost in difesa per l’Inter: l’ad Beppe Marotta ha una lista di obiettivi molto lunga per rinforzare la rosa di Conte a gennaio

L’Inter è alla ricerca di nuovi colpi in difesa per rinforzare la rosa di Antonio Conte nelle prossime sessioni di mercato. In particolare, l’attenzione è rivolta ai futuri svincolati, che vedranno il loro contratto scadere nell’estate del 2021. Una lista abbastanza lunga e interessante quella di Beppe Marotta, che vede in queste situazioni la chance di trovare un degno sostituto a Skriniar e De Vrij già a gennaio.

Inter, Boateng nella lista di Marotta

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, sono tanti i difensori seguiti da Marotta: da Maksimovic a Mustafi, passando per Schar e Mandi. Tutti hanno il contratto in scadenza nel 2021 e per alcuni -come per esempio il difensore del Napoli– sarà molto difficile rinnovare il contratto con la squadra d’appartenenza. Il serbo ha già una grossa esperienza con la difesa a tre e aiuterebbe Conte nelle rotazioni, così come i vecchi obiettivi Mustafi e Schar, anche se hanno caratteristiche diverse.

La novità, però, è che il difensore per l’Inter potrebbe arrivare già a gennaio, chiaramente pagando un indennizzo sei mesi prima della naturale scadenza del contratto. Oltre ai difensori già citati, il sogno è Jerome Boateng, forte centrale del Bayern Monaco classe ’88. Il tedesco è seguito da diversi top club europei. Tuttavia, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, le italiane -comprese Juve e Milan- sarebbero avvantaggiate. Il suo agente Ramadani, però, non ha ancora definitivamente scelto la prossima meta.