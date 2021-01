Il calciomercato dell’Inter puó vedere un nuovo assalto all’ex obiettivo nerazzurro: ipotesi scambio a giugno

Occhi puntati sul big match contro la Roma, come spartiacque per il cammino in campionato dell’Inter di Conte. I nerazzurri puntano ai tre punti per restare in scia al Milan capolista e proprio in casa giallorossa, in ottica calciomercato, rispunta un vecchio obiettivo per le corsie esterne: Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Inter-Spinazzola: la Roma propone lo scambio

Ad un anno esatto da una trattativa sfumata clamorosamente, l’Inter pensa ad un nuovo tentativo per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma, ad un passo dai nerazzurri lo scorso gennaio nello scambio con Politano, é poi rimasto nella Capitale visti i dubbi dei dirigenti nerazzurri sulle condizioni fisiche del laterale.

Un’operazione complessa, con la Roma restia a trattare nuovamente dopo l’amaro epilogo dello scorso calciomercato invernale. Lo stesso Spinazzola è rimasto scottato dalla spiacevole conclusasi con il mancato approdo alla corte di Conte. La Roma, in vista della prossima estate, peró, avrebbe in mente di rispondere a Marotta con una clamorosa controproposta.

In cambio di Spinazzola, i capitolini chiedono Brozovic, da tempo tra i possibili partenti di casa Inter, in uno scambio alla pari. Spinazzola in stagione ha collezionato 18 presenze, 1 rete e 4 assist vincenti agli ordini di Fonseca.