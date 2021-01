Calciomercato Inter, Conte parla in conferenza

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista del big match contro la Roma. L’allenatore nerazzurro si è sbilanciato anche sul calciomercato dell’Inter

Antonio Conte ha presentato diversi temi in conferenza stampa, alle porte della prossima partita di domani tra Roma e Inter. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo il Ko contro la Sampdoria, ma non sarà facile superare la squadra di Fonseca. Intanto, l’ombra del calciomercato è presente e non manca un pensiero da parte del tecnico ex Juventus su come verrà gestita la sessione in casa Inter.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Conte in conferenza stampa

Sarà sicuramente un mercato povero per l’Inter e per diverse big italiane e internazionali. Ci ha tenuto a ribadirlo in conferenza stampa anche il tecnico della Beneamata. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non ci saranno operazioni né in entrata né in uscita”. Approfondisce anche il discorso relativo al futuro di Matias Vecino: “Fa parte del gruppo, si sta integrando con la squadra. E’ un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti”.