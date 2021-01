La Juventus vuole rinforzare il centrocampo: sfuma Ryan Gravenberch, giovane talento dell’Ajax che va in Spagna

La Juventus ha ingaggiato Andrea Pirlo con l’obiettivo di rivoluzionare la rosa bianconera. Il presidente Agnelli e il ds Paratici vorrebbero continuare ad abbassare l’età media della squadra, soprattutto dopo le ultime eliminazioni in Champions League con Ajax e Lione. Uno dei nomi valutati per il centrocampo è Ryan Gravenberch, che è tra l’altro assistito da Mino Raiola, che con la Juve è in buoni rapporti. Tuttavia, la concorrenza è spietata.

Juventus, Gravenberch al Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Barcellona è in pole position per l’acquisto di Ryan Gravenberch. La Juventus, infatti, sarebbe stata superata dai catalani, con Koeman sempre molto attento a sfruttare le occasioni dall’Eredivisie. Il centrocampista olandese avrebbe già dato il suo sì per andare al Barcellona, con Raiola che in più occasioni ha accennato diverse volte.

L’unica cosa che al momento ‘frena’ l’operazione è il Barcellona che prima di chiudere per Gravenberch, deve cedere qualcuno per finanziare l’arrivo dell’olandese. In ogni caso, Koeman vorrebbe anticipare subito l’arrivo del centrocampista dell’Ajax. Il classe 2002 è un titolarissimo di Erik Ten Hag, dove quest’anno ha trovato anche il gol in Champions League.