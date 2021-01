Il calciomercato bianconero puó vedere la maxi offerta già a gennaio: due per uno per il difensore

In casa bianconera, archiviato il successo di San Siro contro il Milan, il focus è tutto sul calciomercato. Già a gennaio potrebbe arrivare un’intrigante offerta dal Real Madrid di Zinedine Zidane. Due big per Pirlo: ecco il piano delle ‘Merengues’.

Calciomercato Juventus, offerta Real: maxi scambio

Il mercato juventino a gennaio rischia di intrecciarsi con quello del Real Madrid di Florentino Perez. Il club spagnolo è a caccia di in rinforzo in difesa ed il nome caldo puó essere quello di Merih Demiral. Il centrale turco, valutato 35-40 milioni di euro, resta in cima alla lista di Zidane che proverebbe a strapparlo, già a gennaio, mettendo sul piatto due pedine ormai fuori dal progetto tecnico dei ‘Blancos’.

In primis Marcelo, in scadenza tra un anno e mezzo e valutato 15 milioni. Il brasiliano è da tempo un obiettivo dei bianconeri e potrebbe dunque rientrare nell’affare già nelle prossime settimane. Il secondo profilo che il Real avrebbe intenzione di mettere sul piatto è lo spagnolo Nacho, anche lui in scadenza nel 2022, e valutato 13 milioni.

Un due per uno per far partire l’ex Sassuolo, nonostante la Juventus sembri intenzionata a trattenerlo almeno fino alla fine della stagione.