Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Attenzione a Milan e Napoli!

La Juventus continua a monitorare senza sosta le occasioni in vista di gennaio: anche Milan e Napoli sul centrale difensivo

Saranno settimane decisive per la Juventus, che è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per nuovi colpi a gennaio. Il club bianconero sarebbe pronto a rinforzare la retroguardia di Andrea Pirlo con innesti di assoluto valore, che sono stati impiegati pochissimo in questo avvio di stagione.

Calciomercato Juventus, assalto Milan e Napoli per Rudiger

Uno dei profili interessanti è quello di Antonio Rudiger, ex centrale della Roma e attualmente al Chelsea. Il 27enne difensore tedesco ha collezionato soltanto 90 minuti in Premier League venendo impiegato da Lampard soprattutto in Champions League. Lo stesso giocatore ha svelato alla rivista tedesca ZDF le sue intenzioni per il futuro: “Non posso essere soddisfatto della mia situazione, ma penso a conquistare il posto”. Poi ha aggiunto: “Quello che accadrà a gennaio è ancora lontano, sono completamente rilassato”.

Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione per puntellare la rosa di Andrea Pirlo: anche Milan e Napoli avrebbero in mente un nuovo colpo in difesa e il profilo del centrale tedesco è molto attraente per la seconda parte di stagione.

Lampard ha disegnato la difesa affidandosi all’esperienza di Thiago Silva e alla forza fisica di Zouma: Rudiger potrebbe così partire.