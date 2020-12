Leonardo ha pronto il sostituto per Tuchel nel caso in cui dovesse avvenire la separazione

Un terzo posto momentaneo in campionato, in attesa del posticipo della sedicesima giornata, e una situazione sempre sotto osservazione per Tuchel. Il Paris Saint-Germain pensa costantemente al futuro del proprio tecnico, che già in estate ha rischiato di doversi separare la squadra parigina, nonostante la finale di Champions League raggiunta ad agosto. È indubbio, però, che a fronte delle cifre spese per allestire la squadra, Leonardo si aspetti ben altri risultati da parte del PSG, che quindi ha già un piano pronto per il prossimo anno.

Calciomercato PSG, dall’Italia il dopo Tuchel

Dovesse, infatti, saltare Tuchel, Leonardo vorrebbe pescare in Italia, in un campionato che conosce molto bene qual è la Serie A. Il primo nome sul proprio taccuino sarebbe quello di Simone Inzaghi, che dopo l’ottima stagione conclusasi in estate con la Lazio, che lo ha portato a qualificarsi per la Champions League e a lottare per lo Scudetto salvo lo scivolone finale, potrebbe rappresentare un ottimo profilo attorno al quale costruire un nuovo progetto.

Per convincere il tecnico, Leonardo vorrebbe portare a Parigi anche Milinkovic-Savic, oramai un feticcio di Inzaghi, che accoglierebbe ancora più di buon grado la possibilità di allenare una squadra costruita per vincere e che può contare su un interprete attorno al quale da anni il tecnico biancoceleste ha costruito la propria impronta di gioco.