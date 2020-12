Il PSG infiamma il calciomercato e pensa al dopo Tuchel: la panchina del tedesco è in bilico e le alternative sono già state individuate dalla società parigina

Il Paris Saint-Germain sta pensando di sostituire Thomas Tuchel. La panchina dell’allenatore tedesco è in bilico e il club sta seriamente ragionando sui possibili sostituti. La mancata vittoria della Champions League ha lasciato scorie e ha messo in dubbio il progetto a lungo termine con l’ex tecnico del Borussia Dortmund, che attualmente si trova anche al secondo posto in campionato, ad un punto dal Lille.

Diversi sono gli allenatori senza squadra nel panorama europeo e tanti ambiscono a sedersi sulla panchina del club parigino che deve superare lo scoglio più grande, alzare la Champions League, alla luce degli enormi investimenti fatti negli ultimi anni.

Calciomercato, Allegri e Pochettino si contendono la panchina del PSG

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il PSG avrebbe già due nomi in cima alla lista per sostituire Tuchel: si tratta di Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino, due nomi di assoluto valore per affrontare un palco importante come quello di Parigi. Entrambi sono fermi dopo le avventure rispettivamente alla Juventus e al Tottenham.

Lo stesso Allegri era stato accostato all’Inter durante l’estate ma alla fine i nerazzurri hanno deciso di proseguire con Antonio Conte. Per Pochettino invece sarebbe un ritorno al PSG, dopo averci trascorso due anni da calciatore dal 2001 al 2003. Una parentesi che renderebbe ancora più suggestivo il suo approdo a Parigi. L’italiano e lo spagnolo si contendono dunque la panchina del Paris. Staremo a vedere.

Cristiano Simeti