Prestazione negativa contro l’Atalanta, ma Ronaldo è intoccabile. Ecco il motivo dietro la mancata sostituzione

Con 8 presenze e 10 gol in campionato Cristiano Ronaldo conferma ancora una volta a 35 anni, qualora ve ne fosse bisogno, di essere un fuoriclasse indiscutibile. Il fenomeno portoghese non ha però d certo trascorso giorni tranquilli. Nonostante i numeri lodino il lavoro della stella ex Real Madrid, nel giro di un paio di giorni sono arrivate solo cattive notizie. Una nota infelice è certamente la vittoria (ampiamente prevedibile) di miglior giocatore dell’anno assegnata a Robert Lewandowski. In campionato, invece, pesa il pareggio interno con l’Atalanta, gara in cui CR7 non ha dato un grande contributo. L’attaccante della Juventus è sembrato spento e non ha inciso come al solito, sbagliando persino il rigore del possibile vantaggio facendosi ipnotizzare da Gollini.

Juventus, decide Ronaldo: ecco perchè la mancata sostituzione

In molti avrebbero voluto la sostituzione del portoghese, che però ha invece giocato l’intero match nonostante gli errori sotto porta. Come fa però notare il Corriere dello Sport, è questo il prezzo da pagare per un grande campione: è lo stesso Ronaldo a decidere quando giocare e quando no. Proprio come accade a Barcellona con Leo Messi. Pirlo ha dichiarato settimane fa di non riservare un diverso trattamento per il classe più volte Pallone d’Oro, ma quelle del tecnico bianconero si sono dimostrate frasi di circostanza.

Insomma, non ci sarebbe da stupirsi se, nonostante una prestazione ampiamente negativa – per la disperazione dei tifosi juventini e di molti fantallenatori – Ronaldo sia rimasto in campo. Quando giocare e quando essere sostituito sarebbero decisioni che spettano allo stesso calciatore.