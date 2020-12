L’Inter continua a vincere in Serie A, ma la compagine guidata da Antonio Conte non entusiasma più di tanto: idea clamorosa con il big

L’Inter vorrebbe chiudere il 2020 con una vittoria convincente per dimenticare la brutta eliminazione in Champions League. Anche contro lo Spezia la compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, non ha entusiasmato più di tanto essendo molto cinica. Il gioco stenta così a decollare con la possibilità di nuovi scenari in vista.

Calciomercato Inter, idea Bielsa per il post Conte

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il profilo di Marcelo Bielsa potrebbe essere interessante per il post Antonio Conte. A gennaio ci sarà il primo incontro con la dirigenza per parlare del futuro, come ha svelato lo stesso allenatore leccese ai microfoni di Sky Sport.

Così, insieme all’allenatore argentino, l’idea suggestiva è quella di rinforzare le corsie laterali con il profilo interessante di Nicolas Tagliafico, terzino dell’Albiceleste che milita da anni con l’Ajax. Lo stesso “Loco” Bielsa predilige un gioco composto da continui fraseggi e scambi di posizione: al momento si tratterebbe soltanto di un’idea per il futuro.

L’Inter è sempre molto attenta alle dinamiche del futuro con la situazione di Antonio Conte monitorata costantemente.